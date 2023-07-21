Впервые в истории командовать флотом США может быть назначена женщина

Президент США Джо Байден в пятницу, 21 июля, рекомендовал назначить на пост командующего ВМФ США адмирала Лизу Франкетти, – сообщает CNN.

В заметке, опубликованной на сайте телеканала, говорится, что назначение Франкетти стало неожиданностью для экспертов, поскольку ожидалось, что должность командующего ВМФ достанется командующему Тихоокеанским флотом Сэмюэлю Папаро.

Комментируя назначение Франкетти, президент США Байден сказал: «За время своей карьеры адмирал Франкетти демонстрировала обширный опыт, как в оперативной, так и в политической сфере. Она является второй женщиной, когда-либо достигшей звания четырехзвёздного адмирала в ВМС США, и когда ее назначение подтвердят, она снова войдет в историю как первая женщина, занимающая пост начальника военно-морских операций и в Объединенном комитете начальников штабов. Франкетти занимала должность замначальника оперативного отдела ВМФ, у нее имеется 38-летний опыт морской службы».

Лиза Франкетти поступила на службу в 1985 году и за время карьеры занимала должности командующего ВМС США в Корее, заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий, директора по стратегии, планам и политике Объединенного штаба. С марта 2018 года по июль 2020 года Франкетти командовала Шестым флотом США, чьей зоной ответственности считается Средиземное море. Также она командовала двумя авианосными ударными группами, и в сентябре 2022 года стала заместителем командира авианосца.

Вашингтон, Иван Бабурин

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