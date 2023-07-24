Путин и Лукашенко посетили мужской монастырь на Валааме

Президенты России и Белорусии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь на острове Валаам, – сообщают СМИ

Как сообщает белорусский Telegram-канал Пул Первого, лидеры двух государств в Спасо-Преображенском мужском монастыре на острове Валаам поклонились мощам основателей обители преподобным Сергию и Герману.

Отмечается, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в 2019 году уже посещали этот монастырь и тоже после переговоров в Петербурге.

Москва, Иван Бабурин

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