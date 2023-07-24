Путин разрешил регионам сами решать, что делать с бездомными животными

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий субъектам РФ самим определять правила обращения с бездомными животными.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 24 июля, говорится, что «субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать порядок и перечень мероприятий при обращении с бездомными животными».

Уточняется, что принятие соответствующих решений на территории конкретного региона будет осуществляться высшим должностным лицом, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Кроме того, подобные решения будут приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Закон устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов власти субъектов РФ.

Закон также расширяет запрет выгула животных вне определенных мест, теперь исключается «возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула».

Москва, Иван Бабурин

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