Медведев о смене логотипа Twitter: Где X, там V и Z

Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 24 июля, комментируя смену логотипа соцсети Twitter на черно-белую букву «Х», заявил, что «где X, там и Z и V».

В своем англоязычном микроблоге в Twitter Медведев написал: «Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z».

Напомним, что буквы «V» и «Z» являются символом специальной военной операции СВО.

Накануне владелец Twitter американский миллиардер Илон Маск изменил название и логотип компании с голубой птички на символ «X».

Москва, Иван Бабурин

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