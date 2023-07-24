Япония сообщила о запуске ракеты Северной Кореей

Канцелярия премьер-министра Японии Фумио Кисиды в понедельник, 24 июля, заявила, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в микроблоге Twitter офиса японского премьера, говорится: «Северная Корея произвела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Подробная информация будет предоставлена позже.».

В свою очередь, береговая охрана Японии подтвердила «запуск, предположительно, баллистической ракеты».

«КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Запущенная Северной Кореей ракета, вероятно, уже упала. Находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков боеприпаса не должны приближаться к ним и сразу связываться с властями», – сообщили в японской береговой охране.

Напомним, что 19 июля КНДР в направлении Японского моря провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности.

Токио, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»