Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола без медицинских показаний.

В документе, опубликованном на портале правовой информации в понедельник, 24 июля, говорится: «Запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола».

В законе говорится к запрету на смену пола «не относятся процедуры по лечению врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, которые назначает врачебная комиссия».

В новом законе также говорится, что «органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи только при наличии медицинского заключения. Если пол сменит один из супругов, то брак аннулируют». Кроме того, гражданину, сменившему пол запретят усыновлять детей.

Сообщается также, что нормы нового закона «не распространяются на тех, кто сменил пол до его вступления в силу».

Москва, Иван Бабурин

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