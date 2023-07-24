Мадрид отправил Киеву еще четыре «Леопарда»

Министерство обороны Испании в понедельник, 24 июля, заявило, что из порта Сантандер в Польшу отправила для Украины дополнительно четыре танка Leopard 2A4 и другую военную технику, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении испанского минобороны, в частности, говорится: «Отправленный Испанией груз состоит из четырех танков Leopard 2A4, которые будут добавлены к шести Leopard 2 тех же характеристик, уже поставленных украинскому правительству. В эту партию также входят десять бронеавтомобилей ТОА М-113, три из которых для пограничной службы. Десять военных грузовиков, пять из которых будут переданы пограничной службе и пять – вооруженным силам. Одна бронированная многоцелевая машина для пограничной службы, три гражданские машины скорой помощи и одна бронированная машина БМР для передачи в различные военные госпитали, а также одна бронированная гражданская машина скорой помощи для пограничной службы».

Киев, Иван Бабурин

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