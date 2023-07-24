В ООН прокомментировали атаку дронов на Москву и убийство кассетным боеприпасом российского журналиста

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в понедельник, 24 июля, заявил, что ООН призывает все стороны конфликта на Украине не допускать его эскалации, и выступает против нападений на представителей СМИ, – сообщает РИА Новости.

Комментируя атаку беспилотных аппаратов на Москву, Хак сказал: «Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые ведут к эскалации конфликта. Мы призываем все стороны предпринять дополнительные меры, чтобы этого не произошло».

Отвечая на просьбу дать оценку атаке, в результате которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, а также сегодняшнее ранение корреспондента AFP в районе Артемовска, Фархан Хак сказал: «Мы выступаем против любых нападений на представителей прессы. И, как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на прошлой неделе, мы выступили против атаки, в результате которой был убит российский корреспондент. Это же касается и сегодняшнего инцидента».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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