Эрдоган рассказал, когда Анкара сможет рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении после заседания правительства в понедельник, 24 июля, заявил, что заявку Швеции на вступление в НАТО Великое национальное собрание (парламент) рассмотрит в октябре, когда парламент возобновит работу, – сообщают СМИ.

В своем обращении турецкий лидер сказал: «Когда парламент возобновит работу (в октябре после летнего перерыва – ред.), мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение – за депутатами. Мы готовы решать любые проблемы путем диалога. Мы четко высказали Стокгольму свои ожидания в плане борьбы с терроризмом и исламофобией».

Анкара, Иван Бабурин

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