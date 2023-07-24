В Израиле полиция «скунсом» разогнала демонстрантов

Полиция Иерусалима в понедельник, 24 июля, деблокировала движение по проспекту Бегина, применив против демонстрантов смесь с отвратительным запахом – «скунс», – передают израильские СМИ.

Сообщается, что пресс-служба полиции Израиля опубликовала видеозапись, на которой можно наблюдать, как иерусалимские правоохранители, стремясь вытеснить демонстрантов с шоссе Бегин в Иерусалиме, «впервые с начала протестов полиция применила водометы с дурнопахнущей смесью «скунс». В результате шоссе было деблокировано».

Иерусалим, Иван Бабурин

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