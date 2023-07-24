Госдеп заявил, что США с союзниками дали для контрнаступления Киеву всё

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 24 июля, заявил, что Соединенные Штаты дали Украину все необходимое для проведения контрнаступления, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру. В ближайшие дни вы можете ожидать новые объявления о военной помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

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