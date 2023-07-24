Семьям детей, пострадавшим в зоне проведения СВО, могут назначить выплаты по 100 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с предложением единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей родителям детей, которые пострадали в зоне военной операции.

В проекте документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 24 июля, говорится: «В соответствии с проектом указа, помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей, порядок ее предоставления будет установлен правительством. …На выплату могут рассчитывать только родственники или другие законные представители детей с российским гражданством, которые постоянно проживают на территории России».



Кроме того, минтруд предлагает пострадавших детей отправлять в санаторно-курортные организации для реабилитации и лечения.



Москва, Иван Бабурин

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