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Вторник, 25 июля 2023, 00:54 мск

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Захарова: Призыв ООН избегать эскалации – это призыв к «НАТОвской оси зла»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Скриншот видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 24 июля, адресовала призыв ООН избегать эскалации к «НАТОвской оси зла».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ночную атаку беспилотников на Москву, призвал все стороны украинского конфликта «избегать эскалации»: «Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта». Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном».

«Секретариат ООН стесняется называть их, а мы нет: США, Британия, Франция, Германия и все – НАТОвская ось зла», – отметила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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