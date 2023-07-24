СМИ: В Конгрессе США пройдут слушания о существовании НЛО и контактах с инопланетянами

В Конгрессе США в среду, 26 июля, пройдут первые публичные слушания о существовании НЛО и вероятных контактах с представителями внеземных цивилизаций, – сообщает в понедельник, 24 июля, The Guardian.

В публикации издания говорится, что причиной слушаний стали заявления бывшего агента ЦРУ Дэвида Груша о том, что «власти скрывают владение сохранным и частично сохранным кораблями пришельцев, а также сталкивались со злонамеренными» пилотами этих кораблей, которые способны причинить вред людям».

«В связи с заявлениями Груша комиссия Конгресса начала расследование. Его возглавил конгрессмен-республиканец Тим Буршетт, который пообещал выяснить правду. Во время брифинга он рассказал, что его коллега, конгрессмен из Флориды Анна Паулина Луна, столкнулась с серьезным отпором со стороны федеральных чиновников, когда начала задавать вопросы об НЛО. По словам Буршетта, Луне отказали в доступе к информации, которая доказывает, что пришельцы существуют», – пишет The Guardian.

«Мы столкнулись с серьезными препятствиями в преддверии этих слушаний. Много кто против, чтобы эта информация стала публичной. Власти США владеют образцами технологий, которые идут вразрез с известными законами физики. Военные скрывают эти факты. Если они существуют, то существуют, и если у них есть подобные технологии, то они могут превратить нас в брикет угля», – заявил журналистам конгрессмен Буршетт.

The Guardian пишет, что «на слушаниях в Конгрессе США в среду, 26 июля, в качестве экспертов и свидетелей выступят бывший агент ЦРУ Дэвид Груш, бывший адмирал Дэвид Фрейвор, который сообщал о странном объекте в небе во время учений в 2004 году, и военный пилот в отставке Райан Грейвз, который в 2021 году рассказал журналистам, что каждый день на протяжении нескольких лет наблюдал странные явления в небе над побережьем Атлантики».

Вашингтон, Иван Бабурин

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