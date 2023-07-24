США не поддерживают удары «внутрь России» и выступают за возвращение Москвы в «зерновую сделку»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 24 июля, заявила, что США не поддерживают украинские атаки «внутрь России» и выступают за восстановление «черноморской инициативы», – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию с утренней атакой дронов на Москву, представитель администрации США сказала: «Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутрь России. Крым, также атакованный сегодня, с точки зрения США является территорией Украины. Ответственность за конфликт лежит на России, она могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска».

Также пресс-секретарь Белого дома сказала, что, несмотря на заявление Владимира Путина о готовности России заместить поставки украинского продовольствия на мировой рынок Соединенные Штаты выступают за возвращение Москвы в «зерновую сделку».

«Я очень ясно говорила, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. Мы хотим видеть это. Это решение. Это ответ. Вот к чему мы продолжим призывать», – заявила Карин Жан-Пьер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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