Путин призвал Следственный комитет РФ продолжать работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 июля, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов следственных органов, призвал продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов против граждан России.

В своем поздравлении глава государства, в том числе сказал: «Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России. Работать следователем – значит быть на стороне Закона и справедливости, вести жёсткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств. …Именно так работают сейчас органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны – в Новороссии и Донбассе, способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность».

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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