Путин готовит «большое» заявление к саммиту «Россия-Африка»

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 25 июля, сообщил, что на пленарной сессии саммита «Россия-Африка» 28 июля Владимир Путин выступит с большим заявлением, – передают СМИ.

В ходе общения с журналистами Ушаков сказал: «Наш президент на пленарной сессии саммита «Россия-Африка» 28 июля выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений, в том числе формирования нового мирового порядка в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств».

«Саммит будет состоять из двух частей. На первом пленарном заседании выступит наш президент и все главы 17 государств Африки. После этого состоится второе пленарное заседание, которое будет проведено в формате рабочего завтрака. Здесь уже слово будут брать делегации, которые представлены на более низком уровне: вице-президенты, министры и так далее», – отметил помощник президента России.

Москва, Иван Бабурин

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