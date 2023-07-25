Британский МИД опасается, что Россия начнет атаковать гражданские суда в Черном море

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 25 июля, заявил, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, чтобы усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Клеверли написал: «Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, начав атаки на гражданские суда в Черном море. Мы будем освещать это недобросовестное поведение на Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к «зерновой сделке».

Лондон, Иван Бабурин

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