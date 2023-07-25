СМИ: Разведка США заявила о строительстве в России завода по производству иранских дронов

Представители разведки США заявили, что Россия с помощью Ирана строит завод по производству беспилотников, что может оказать существенное влияние ход украинского конфликта, – сообщается во вторник, 25 июля, на сайте телеканала CNN.

В публикации на сайте телеканала говорится, что аналитики разведывательного управления министерства обороны США во время брифинга в пятницу, 21 июля, сообщили небольшой группе репортеров, что «строящийся завод по производству беспилотников, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом летательных аппаратов, которые технологически «на порядки выше», чем то, что Москва до сих пор закупала у Ирана».

«Когда строительство завода будет завершено, вероятно, к началу следующего года, новые беспилотники могут оказать значительное влияние на конфликт», – подчеркнули неназванные CNN аналитики разведывательного управления Пентагона

Вашингтон, Иван Бабурин

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