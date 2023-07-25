Захарова – постпреду США при ОБСЕ: нельзя одновременно осуждать убийства журналистов и спонсировать тех, кто их совершает

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 25 июля, комментируя заявление постпреда США при ОБСЕ о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева от украинского обстрела, заявил, что нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Постпред США при ОБСЕ о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева от украинского обстрела: мы осуждаем любые атаки на представителей прессы».

«Во-первых, у «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает. В данном случае США прямо спонсируют террористическую деятельность киевской шайки. Соответственно? они никак не могут «осуждать атаки», производимые на их собственные средства», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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