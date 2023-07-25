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NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 19:36 мск

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В Кремле заявили, что «зерновая сделка» окончательно не свернута

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 25 июля, заявил, что зерновая сделка окончательно не свернута, она «просто приостановлена», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Ушаков сказал: «По зерновой сделке уже много было сделано заявлений, в том числе и самим президентом, там уже лучше не скажешь. По-моему, ситуация сейчас ясна. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в частности, президентом, мы прекратили свою часть в этой сделке с 18 июля. Но готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реально реализовываться на практике. То есть сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется совершенно».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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