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NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 21:30 мск

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США выделили Украине очередной многомиллионный пакет военной помощи

система NASAMS. Фото главы ОП Украины Андрея Ермака

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 25 июля, заявил, что Соединенные Штаты выделяют киевскому режиму пакет военной помощи на $400 млн., в который войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, HIMARS, ЗРК Patriot, а также другая военная техникам, – сообщают СМИ

В заявлении Блинкена, распространенном Госдепом, в частности, говорится: «В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине»

«В пакет помощи Украине войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, 32 БТР Stryker, ПТРК Javelin и TOW, авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и более 28 млн. патронов к стрелковому оружию», – уточнили в госдепартаменте США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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