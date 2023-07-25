США выделили Украине очередной многомиллионный пакет военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 25 июля, заявил, что Соединенные Штаты выделяют киевскому режиму пакет военной помощи на $400 млн., в который войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, HIMARS, ЗРК Patriot, а также другая военная техникам, – сообщают СМИ

В заявлении Блинкена, распространенном Госдепом, в частности, говорится: «В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине»

«В пакет помощи Украине войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, 32 БТР Stryker, ПТРК Javelin и TOW, авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и более 28 млн. патронов к стрелковому оружию», – уточнили в госдепартаменте США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»