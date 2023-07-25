Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею

Министерство обороны России во вторник, 25 июля, сообщило, что военная делегация во главе с министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула Корейской народной армии. У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам приветствовал главу российского оборонного ведомства».

«Российская военная делегация примет участие в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», – подчеркнули в минобороны России.

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»