Спикер Палаты представителей США призвал к импичменту Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на брифинге во вторник, 25 июля, заявил, что расследование причастности Джо Байдена и его сына Хантера говорит о необходимости инициировать процедуру импичмента президенту США, – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами, Маккарти сказал: «Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст возможность получить всю информацию и республиканцам, и демократам. Такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении президента США».

Вашингтон, Иван Бабурин

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