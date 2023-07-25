российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 23:13 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Осло выделил Киеву более 20 миллионов евро на запчасти для «Леопардов»

Фото: ec.europa.eu

Европейский совет во вторник, 25 июля, сообщил, что Норвегия приняла решение выделить около 22 млн. евро Европейскому фонду мира на поставки запчастей для танков Leopard 2, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Евросовета, в частности, говорится: «Реагируя на нужды Украины, Норвегия выделила сумму на поставку боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2».

«В феврале 2023 года правительство Норвегии объявило о своем решении оказывать помощь Украине через Европейский фонд мира. Соглашение о передаче вклада было подписано 25 июля. В общей сложности Норвегия через фонд пожертвовала на помощь Украине уже около 36,5 млн. евро», – напомнили в Европейском совете.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,