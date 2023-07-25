Осло выделил Киеву более 20 миллионов евро на запчасти для «Леопардов»

Европейский совет во вторник, 25 июля, сообщил, что Норвегия приняла решение выделить около 22 млн. евро Европейскому фонду мира на поставки запчастей для танков Leopard 2, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Евросовета, в частности, говорится: «Реагируя на нужды Украины, Норвегия выделила сумму на поставку боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2».

«В феврале 2023 года правительство Норвегии объявило о своем решении оказывать помощь Украине через Европейский фонд мира. Соглашение о передаче вклада было подписано 25 июля. В общей сложности Норвегия через фонд пожертвовала на помощь Украине уже около 36,5 млн. евро», – напомнили в Европейском совете.

Страсбург, Иван Бабурин

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