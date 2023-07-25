В Ташкенте призвали граждан Узбекистана избегать работ в зоне СВО

Агентство по трудовой миграции Узбекистана во вторник, 25 июля, призвало граждан республики не участвовать в боевых действиях и не выезжать на работы в зону проведения специальной военной операции.

В сообщении пресс-службы Агентства говорится: «Просим граждан Узбекистана, временно работающих в России, не выезжать на работу в зоны конфликта между Россией и Украиной, а также не участвовать в боевых действиях. Данное заявление сделано в связи с курсирующими в интернете и в соцсетях различными сообщениями о гражданах Узбекистана, находящихся в зоне специальной военной операции России на территории Украины».

«Участие в военных действиях, как и военная служба и служба в органах безопасности, полиции, органы военной юстиции и т. п. службах иностранных государств в Узбекистане уголовно наказуема, и наказывается в виде ограничения свободы или лишения свободы от 3 до 5 лет», – подчеркнули в узбекском миграционном ведомтстве.

Ташкент, Иван Бабурин

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