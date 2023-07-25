США пообещали Израилю не сокращать военную помощь

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге во вторник, 25 июля, заявил, что на фоне внутриполитического кризиса сокращения военной помощи Израилю не будет, – сообщают израильские СМИ.

Отвечая на вопрос, не помешает ли отношениям двух стран внутриполитический кризис, разразившийся в Израиле, Пател сказал: «Особые отношения между США и Израилем не пострадают. Этого не случится, и никакого сокращения военной помощи не будет. Наша приверженность нерушима и непоколебима. Не хочу спекулировать на данной теме, но насколько мне известно, ведутся переговоры о достижении широкого консенсуса путем диалога для преодоления кризиса в Израиле».

Вашингтон, Иван Бабурин

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