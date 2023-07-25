Британия пытается сорвать обсуждение в ООН проблемы гонений на православие на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 25 июля, заявил, что Великобритания, председательствующая в Совета Безопасности ООН в июле, пытается не допустить докладчиков от России к участию в заседании, на котором будет обсуждаться преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны киевского режима, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Мы заявили на свое заседание двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований со стороны киевского режима. Имена сейчас раскрывать не буду, чтобы обезопасить их от давления со стороны режима Зеленского и украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций). К сожалению, такие случаи уже были. Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить».

«Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам! Посмотрим, чем это все закончится, идти у них на поводу мы не намерены», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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