Российские стратегические бомбардировщики атаковали военные объекты Украины

Лидер общественной Запорожья организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 26 июля, сообщили, 12 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС нанесли удары по военным целям украинского режима.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «12 русских бомбардировщиков осуществили пуски крылатых ракет по военным целям УГИЛ Фиксируются пуски ракет с Ту-95МС ВКС России из района Каспийского моря. Цели ударов и маршруты у ракет индивидуальные. Ожидаемое время прилёта – от 40 минут до полутора часов с момента пуска. Ту-95МС является носителем крылатых ракет Х-55. В зависимости от модификации Ту-95МС6 способны нести от 6 до 16 ракет. Ждём результатов».

Москва, Иван Бабурин

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