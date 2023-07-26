Россия в знак протеста отказалась выступать на Совбезе ООН по «зерновой сделке»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 26 июля, заявил, что в знак протеста против блокировки Великобританией участия в заседании Совбеза ООН российского докладчика по проблеме гонений на православие на Украине Россия отказалась от выступления по «зерновой сделке», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»