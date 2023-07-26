Президент Израиля обвинил в беспорядках власти страны

Президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к нации по случаю поста 9 ава (национальный день траура еврейского народа – день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы,– прим.ред.) в среду, 26 июля, заявил, что ответственность за беспорядки, спровоцированные юридической реформой, лежит на властях страны, – сообщают израильские СМИ.

Глава еврейского государства, комментируя кризис вокруг юридической реформы и возникшие по этой причине массовые беспорядки, возложил большую часть ответственности на правительство и сказал: «Как я говорил ранее, основная, хоть и не исключительная, ответственность за изыскание решений, а также шагов на благо всех граждан страны, всегда будет на тех, в чьих руках находятся рычаги власти. Так работает демократия».

«Я ожидаю, что слова о необходимости успокоить страсти быстро трансформируются в конкретные действия, а посылы о «протянутой руке» превратятся в программу действий, которую можно будет увидеть в реальности», – добавил Герцог.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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