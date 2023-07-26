НАТО заявило о наращивании разведывательных усилий в Черном море

Совет «НАТО – Украина» по итогам встречи в Брюсселе в среду, 26 июля, выпустил заявление, в котором говорится о намерении нарастить усилия по разведке в акватории Черного моря, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном по итогам Совета «НАТО – Украина», в частности, говорится: «НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. НАТО в регионе было увеличено еще в 2022 году, в том числе за счет двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии».

«Россия своими действиями создает риски стабильности Черного моря, которое имеет стратегическое значение для НАТО», – подчеркнули участники заседания Совета.

Брюссель, Иван Бабурин

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