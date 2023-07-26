Столтенберг призвал Россию «прекратить превращать голод в оружие»

Генеральный секретарь НАТО на заседании Совета «НАТО – Украина» в среду, 26 июля, осудил выход России из Черноморской зерновой инициативы и призвал Москву «прекратить превращать голод в оружие», – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба НАТО, Столтенберг во время своего выступления сказал следующее: «Россия несет полную ответственность за свои опасные и эскалационные действия в Черноморском регионе. Россия должна прекратить превращать голод в оружие и угрожать самым уязвимым людям мира продовольственной нестабильностью. Действия России также создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Союзники усиливают поддержку Украины и повышают нашу бдительность. Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории союзников от любой агрессии».

В свою очередь заместитель генерального секретаря Джоанэ заявил, что «Россия продолжает проявлять полное неуважение к международному праву и к людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна. Россия угрожает гражданским судам, терроризирует мирные города и уничтожает объекты мирового культурного наследия своими жестокими ударами. НАТО едина. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками и будем продолжать защищать друг друга и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Союзники и Украина решительно осудили решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы и ее преднамеренные попытки остановить сельскохозяйственный экспорт Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире», – сказано также в сообщении, распространенном пресс-службой НАТО.

Брюссель, Иван Бабурин

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