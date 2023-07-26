Китай назвал «безответственностью» передачу Украине кассетных боеприпасов

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности назвал «безответственным» использование и передачу кассетных боеприпасов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и соответствующие международные конвенции, воздерживаться от проведения атак в отношении гражданского населения и инфраструктуры, мест культурного наследия и от безответственного использования и передачи кассетных боеприпасов».

«Продолжающийся кризис на Украине дает побочные эффекты, и их последствий становится все больше. Основным выходом является достижение политического урегулирования по украинскому вопросу, военные средства – не альтернатива этому. Правильным выбором являются диалог и переговоры Мы призываем мировое сообщество создать для этого атмосферу и необходимые условия», – добавил Гэн Шуан.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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