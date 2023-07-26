Региональным властям могут разрешить запрещать продажу алкоголя в кафе и ресторанах

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому власти регионов смогут устанавливать запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, либо вводить ограничения по времени продажи алкоголя.

В пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, в частности, говорится: «В некоторых регионах ограничения розничной продажи алкогольной продукции массово нарушаются. Под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции на вынос в ночное время. Органы государственной власти некоторых субъектов РФ в борьбе с такими нарушителями заходят в тупик, так как не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Законопроект исключает из действующего закона норму, которая запрещает регионам устанавливать дополнительные ограничения при продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания».

Следует отметить, что согласно действующему законодательству, «органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания».

Москва, Иван Бабурин

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