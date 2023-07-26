Россия в ООН заявила о происходящем на Украине разграблении культурно-духовных и исторических ценностей

И.о. Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности, посвященном гонениям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в среду, 26 июля, заявил, что на Украине идет разграбление культурно-духовных и исторических ценностей, они вывозятся за рубеж, в том числе, – православные иконы, – сообщили в МИД России.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «Идет разграбление культурно-духовных и исторических ценностей, принадлежащих украинскому народу. 28 июня пресс-служба парижского Лувра сообщила о том, что в музей для «временного хранения и экспозиции» были переданы принадлежащие Национальному музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко ценные экспонаты, в том числе четыре иконы византийского периода (VI-VII вв.). Кроме того, в открытых источниках фигурирует информация о вывозе сокровищ Киево-Печерской лавры за границу».

«Трагедия Киево-Печерской лавры – это лишь видимая часть айсберга. По всей Украине идет война с каноническим православием. Никакие обвинения в адрес России и никакие измышления в адрес канонической православной церкви на Украине не дают Киеву индульгенцию на уничтожение канонического православия или на отправление в застенки уважаемых и пожилых священнослужителей, чья единственная вина заключается в том, что они отстаивают свою веру», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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