В Госдепе заявили, что США будут поддерживать связи с «Талибаном»* пока это выгодно

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель на брифинге в среду, 26 июля, заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать контакты с движением «Талибаном»* до тех пор, пока это будет отвечать интересам США, – сообщают СМИ.
В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Мы давали четко понять, что будем контактировать с талибами*, пока это уместно и отвечает нашим интересам. Это не предполагает какого-либо признания «Талибана»* или нормализации отношений с ним».
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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