Генеральный секретарь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид в Международном центре Вудро Вильсона в Вашингтоне заявила в среду, 26 июля, что ОБСЕ готова отправить своих наблюдателей в зону СВО для контроля за режимом прекращения огня, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления генсек ОБСЕ сказала: «Мы готовы, у нас есть опыт, но время еще не пришло. Очевидно, потребуется кто-то, кто сможет наблюдать за режимом прекращения огня на Украине и верифицировать его. В таком случае потребуется запрос сторон. Но мы пока до этого не дошли».

Следует напомнить, что еще в 2022 году деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ была запрещена на Донбассе «за формирование на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР».

В том же году Росгвардия нашла в доме украинского генерала доказательства работы ОБСЕ на украинские спецслужбы. Доказательства были обнаружены российским спецназом в ходе обысков в Херсонской области.

Вашингтон, Иван Бабурин

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