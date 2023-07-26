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NewDayNews.ru

Среда, 26 июля 2023, 22:11 мск

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Белый дом сообщил, когда начнется обучение украинских летчиков на американских истребителях

Джон Кирби, скриншот видео defense.go

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 26 июля, заявил, что украинские пилоту начнут обучение на истребителях F-16 «в ближайшее время», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы говорили об обучении на истребителях F-16, это начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого последуют поставки самих истребителей на Украину. Сейчас у них есть танки, артиллерия, системы HIMARS. Что касается информации о том, что Украина не получает от США и союзников необходимого ей вооружения – она не соответствует действительности».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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