СМИ: В главном аэропорту Тайваня прошли учения по предотвращению «китайского вторжения»

В Тайваньском международном аэропорту Таоюань в среду, 26 июля, впервые прошли учения по предотвращению китайского вторжения и захвата территории, – сообщает телеканала CNN.

В сообщении на сайте телеканала со ссылкой на минобороны острова говорится, что учения были разработаны и проведены для проверки межведомственной координации тайваньских вооруженных сил и возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации во время китайского вторжения.

«С военными вертолетами в небе и солдатами на летном поле учения у самых оживленных международных ворот Тайваня имитируют, как Тайбэй готовится к множеству сценариев перед лицом опасений по поводу усиления военных угроз Китая. …Учения, которые длились 30 минут, завершились тем, что тайваньские военные отработали уничтожение сил противника. В конце, размахивая тайваньским флагом, они имитировали успешную оборону аэропорта», – сообщает CNN.

Тайбэй, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»