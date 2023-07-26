Путин заявил, что треть товарооборота с Африкой приходится на Египет

Президент России Владимир Путин на полях Второго саммита «Россия – Африка» в среду, 26 июля, в Константиновском дворце на встрече с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что треть торгового оборота России с Африкой приходится на Египет .

Во время встречи Путин поблагодарил президента Египта за участие во Втором саммите «Россия – Африка» и сказал: «Через месяц мы отмечаем 80-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И за эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. У нас большие, мощные проекты, в частности в области энергетики – имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции».

«Все развивается по плану. В прошлом году товарооборот вырос на 28,8 процента по нашей статистике; за пять месяцев текущего года прибавил ещё семь процентов к базе прошлого года. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет», – отметил президент России.

В ответном слове Абдель Фаттах ас-Сиси сказал: «Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам, приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются международного сотрудничества, взаимодействия на африканском континенте. Разумеется мы держим в поле зрения и сотрудничество в двусторонней сфере… Позвольте мне, господин президент, отметить особый характер отношений, который связывает наши страны».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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