В Германии заявили о неготовности защититься от нападения сильного противники

Директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в связи с большими расходами на модернизацию ФРГ и, в том числе, Евросоюз в случае нападения сильного противника в настоящее время защищаться не готовы, – сообщает в среду, 26 июля, телеканал NTV

Отвечая на вопрос о готовности отразить возможное нападение, глава Rheinmetall сказал: «Выделенных Бундесверу 100 миллиардов евро на модернизацию войск недостаточно, для этих целей необходимо примерно 300-350 миллиардов евро. На данный момент, если придет большой и сильный агрессор, нам будет трудно».

«Наш концерн не является стороной конфликта на Украине», – отметил также Армин Паппергер, не упомянув о поставках вооружений, производимых Rheinmetall, киевскому режиму.

Напомним, что в феврале текущего года Rheinmetall объявил о поставках на Украину разведывательных систем SurveilSPIRE, состоящих из мобильных вышек наблюдения с камерами дневного и ночного видения, автопилотируемых мини-беспилотников и систем управления. 23 июня оборонный концерн Rheinmetall анонсировал передачу Киеву 80 БМП Marder.

Кроме того, Паппергер заявлял, что концерн Rheinmetall в ближайшие месяцы месяца планирует открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.

Берлин, Иван Бабурин

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