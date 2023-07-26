Россия призвала мировое сообщество защитить наместника Киево-Печерской лавры от произвола киевского режима

И.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в среду, 26 июля, призвал международное сообщество выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза на сайте ООН.

В ходе своего выступления российский дипломат заявил: «Духовного лидера миллионов верующих, пожилого и больного человека, нуждающегося в повседневном уходе, держат в тюремных застенках. Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла.

«Размах преследований киевским режимом священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории», – подчеркнул Полянский и добавил: «Согласно опубликованному в начале апреля 2023 года отчету Службы безопасности Украины, с 2022 года она провела более 40 так называемых комплексных контрразведывательных мероприятий. Только с октября 2022 года по май 2023 года СБУ провела порядка 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине. Почти 250 клирикам УПЦ был запрещен въезд на территорию страны – на родной земле они оказались изгоями».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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