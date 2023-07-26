Байден «тихо приказал» передать Международному уголовному суду «доказательства» военных преступлений России

Президент США Байден отдал «тихий» приказ передать доказательства военных преступлений якобы совершенными российскими военными на Украине в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, – сообщает The New York Times.

Издание со ссылкой на неких чиновников пишет, что «данный шаг руководства США может говорить о серьезных изменениях в американских подходах к сотрудничеству с МУС, членом которого Соединенные Штаты не являются и не признают его решений. Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, который ранее сопротивлялся передаче материалов в Гаагу, опасаясь создания прецедента, из-за которого под преследования могут попасть и американские военные».

«Приказ Байдена был непубличным. Белый дом пока не объявил перемену в подходе и не сообщил, какая именно помощь будет предоставлена МУС, но уже начал уведомлять законодателей», – сообщается в заметке The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

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