Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза (ЕС) Петер Стано заявил, что в Брюсселе допускают до конца текущего года введение 12-го пакета санкций против России, – сообщают в среду, 26 июля, «Известия».

В комментарии изданию представитель ЕС сказал: «Всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию. Незаконные удары по зернохранилищам и портовой инфраструктуре Украины в Брюсселе воспринимаются как эскалация».

Со своей стороны, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани также подтвердил, что 12-й пакет может быть принят до конца этого года: «Введение очередного пакета санкций против России, это лишь дело времени. Думаю, это было бы логично. Поскольку ЕС отказался отправлять войска, единственными способами показать, что он поддерживает Украину, остаются отправка какого-то количества оружия и санкции».

Брюссель, Иван Бабурин

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