Президент Нигера пообещал защитить демократические «завоевания»

Президент Нигера Мохамед Базум пообещал встать на защиту демократических «завоеваний», которых страна добилась с таким трудом. Министр иностранных дел страны Хассуми Массуду призвал народ поддержать избранного главу государства.

Мохамед Базум обратился к гражданам Нигера через соцсети утром 27 июля, передает Reuters. Он заявил о ценности демократии и пообещал ее защищать.

Глава МИД призвал жителей страны организовать поддержку президенту с помощью соцсетей. Свое обращение он адресовал «всем демократам и патриотам». Массуду в интервью французской телекомпании France 24 заявил, что президент все еще находится в своем дворце, где его заблокировали вместе с семьей днем ранее.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили о свержении избранного президента страны Мохамеда Базума. Они призвали другие страны не вмешиваться в дела государства, закрыли границы и ввели комендантский час.

Агентство отмечает, что пока неясно, кто именно взял на себя властные полномочия после переворота. Президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Чиани, но заявление о свержении президента зачитал полковник ВВС Амаду Абдраман.

Ниамей, Наталья Рязанова

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