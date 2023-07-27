российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 июля 2023, 18:46 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме использования Киевом террористических методов

Фото: un.org

И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 27 июля, заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины. Британское председательство назначило заседание СБ ООН на 10 утра по времени восточного побережья США (17:00 мск)».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,