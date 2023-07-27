Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме использования Киевом террористических методов

И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 27 июля, заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины. Британское председательство назначило заседание СБ ООН на 10 утра по времени восточного побережья США (17:00 мск)».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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