Зимбабве поддержала проведение Россией СВО на Украине

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках второго саммита «Россия – Африка» в четверг, 27 июля, заявил, что его страна поддерживает специальную военную операцию, которую проводит Россия на Украине, – сообщает телеканал «Россия-24».

В эфире телеканала президент Зимбабве сказал: «Зимбабве выражает солидарность с Российской Федерацией в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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