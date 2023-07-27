Путин поздравил Ким Чен Ына с 70-летием победы в Отечественной освободительной войне и поблагодарил за поддержку СВО

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июля, направил участникам торжественного собрания, посвященного празднованию 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов поздравление, в котором отметил вклад советских летчиков, сражавшихся плечом к плечу с корейскими патриотами, и поблагодарил руководство КНДР за поддержку специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине.

В поздравлении Путина Ким Чен Ыну говорится: «В ходе жестоких сражений 1950-1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов».

Этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надёжной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности. Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.

Твёрдая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчёркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств.

Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания – благополучия и мира».

Москва, Иван Бабурин

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