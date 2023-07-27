СМИ: США планируют через два года поставить на вооружение новейший стелс-бомбардировщик, способный нести ядерные заряды

Первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, способный нести ядерные боеприпасы предполагает уже в 2025 году получить на вооружение командование глобального удара ВВС США, – сообщает издание Air And Space Forces Magazine.

В публикации издания говорится, что стоимость каждого B-21 Raider оценивается в 772 млн. долларов. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков. Первый тестовый полет этой боевой машины производства корпорации Northrop Grumman может быть проведен до конца текущего года.

Следует напомнить, что ранее шеф Пентагона Ллойд Остин во время презентации B-21 Raider заявил, что этот новый стратегический бомбардировщик «станет очень важным для задач защиты Америки и сдерживания агрессии».

«Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные успехи. Ни один дальний бомбардировщик не сможет сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»